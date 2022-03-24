Zelenskiy: Bir varil petrol bile Avrupa ülkelerine Rusya'dan gelememeli

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Rusya Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyoruz. Tam üyeliği hakkettiğimizi gösterdik" diye konuştu.

İsveç parlamentosuna hitap eden Zelenskiy İsveç milletvekillerine Rusya, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Rusya’yı barışa zorlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Yaptırımlar sıkılaştırılmalı" dedi.

Zelenskiy sadece Ukrayna için değil Avrupa'nın güvenliği için de savaştıklarını savundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Avrupa ülkelerine bir varil petrolün bile Rusya'dan gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması tartışmaları konusunda da Zelenskiy "Savaş suçu işleyenler cezalandırılmalı, emri verenler ve insanları öldürenler mahkeme önünde hesap vermeli" dedi.

Zelenskiy Ukrayna'dan ayrılan sivillere de değinerek "On binlerce ev tahrip edildi, on milyonun üzerinde insan yerinden edildi. Bu insanlara mülteci demek istemiyorum. Çünkü barış sağlandıktan sonra evlerine dönecekler" dedi.

Ukrayna'nın AB üyeliği

AB'ye tam üyelik başvurusu yapmasının ardından yanıt bekleyen Ukrayna lideri "AB'ye tam üye olmayı hakettiğimizi gösterdik" sözleriyle üyelik beklentilerini yineledi.

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24/03/2022 13:35