Zelenskiy bu kez hologram olarak dünyaya seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, teknoloji devlerinden yardım toplamak umuduyla Paris'teki bir konferansa 'hologram' olarak katılarak Star Wars (Yıldız Savaşları) evrenine ve 2. Dünya Savaşı'na atıfta bulundu.

Viva Technology konferansına katılan Zelenskiy, yüzlerce kişilik kalabalığa, "Teknoloji firmalarına Ukrayna'yı komple bir dijital demokrasi olarak yeniden inşa etmek gibi emsalsiz bir fırsat sunuyoruz" dedi.

Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin müttefiklerine parasız olarak, geri verilecekleri anlayışıyla malzeme ve hizmet sağladığı sistemi (lend-lease) hatırlatırken, teknoloji şirketlerinden Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı için de benzer bir uygulama önerdi.

Ukrayna lideri, "Normal şartlarda devlet başkanlarının insanlara bir hologram olarak konuşma yapması alışılmış bir şey değildir; ancak Star Wars'un gerçek hayata geçirdiğimiz tek uygulaması bu değil" diye konuştu.

RUSYA'YA GALAKTİK İMPARATORLUK BENZETMESİ

Bu sözleri takiben Rusya'yı Star Wars evreninde kötülüğü temsil eden Galaktik İmparatorluk'a benzeten Zelenskiy, "İmparatorluğu da yeneceğiz" dedi.

Ukrayna lideri, dijital hükümet yaratma planlarının detaylarını gelecek haftalarda İsviçre'de yapılacak bir konferansta sunacaklarını bildirdi. Zelenskiy, "Başka hiçbir devlet, size devlet seviyesinde en gelişmiş teknolojileri kullanma şansı vermez" dedi.

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17/06/2022 17:44