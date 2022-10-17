Zelenskiy: Düşman saldırıları bizi parçalayamayacak

Zelenskiy, başkent Kiev'e sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna halkını "korkutmak" amacıyla gece saatlerinden beri ülkenin çeşitli yerlerine saldırılar düzenlediğini belirterek "Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler tüm Ukrayna'ya saldırıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Düşman, şehirlerimize saldırabilir ancak bizi parçalayamayacak." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Kiev'de bir binanın vurulduğunu doğruladı. Söz konusu binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı açıklanmıştı.

Öte yandan, Rus güçlerince Ukrayna'nın Dnirpo, Sumy, Odessa ile Mıkolayiv bölgelerine de füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bildirdiğine göre, ülkenin güneyinde 15 kamikaze İHA, doğuda ise 3 seyir füzesi imha edildi.

Odessa bölgesi üzerinde 6, Mıkolayiv bölgesi üzerinde 9 İHA düşürüldü.

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17/10/2022 13:07