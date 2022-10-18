Zelenskiy: Elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Ukrayna'daki elektrik santrallerinin yüzde 30'nun yok edildiğini ve ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.

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18/10/2022

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Zelenskiy: Elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi

 

Zelenskiy, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesajda, "Başka bir tür Rus terörist saldırısı: Ukrayna enerji ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim'den bu yana, Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Putin rejimiyle müzakereler için yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, bu sabah Kiev, Dnipro ve Jitomir şehirlerinde elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rus güçlerinin bu sabah başkente düzenlediği saldırılarda, iki altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirterek, şehir sakinlerine elektrik tasarrufunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.

18/10/2022 14:06
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TAGS: Zelenskiy, Elektrik santralleri
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