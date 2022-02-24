Zelenskiy: Kendimizi savunacağız

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24/02/2022

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Zelenskiy: Kendimizi savunacağız

Rusya’nın operasyonuna ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den ilk açıklama geldi.

Zelenskiy, “Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.” dedi.

24/02/2022 08:30
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TAGS: ukrayna, rusya, zelenskiy
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