Zelenskiy, Putin'e müzakere masasına dönme çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın “saldıranlığına” karşı Avrupa ülke halklarını protesto düzenlemeye çağırdı.

Zelenskiy, bu şekilde, halkların hükümetlerini daha kararlı adımlar atmaya zorlayabileceklerini söyledi.

Ukrayna lideri, 2. Dünya Savaşı sonrası “bir daha asla” ifadesinin kullanıldığını hatırlattı ve “Ama işte bir daha oluyor. 2022’de, İkinci Dünya Savaşı’ndan 75 yıl sonra” dedi.

Zelenskiy, Rusya’yı durdurmak için halen çok geç olmadığını da söyledi.

Volodimir Zelenskiy, aynı konuşmada Vladimir Putin'e de görüşme masasına oturma çağrısı yaptı:

"Ukrayna bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. İnsanların ölmesini önlemek için müzakere masasına oturalım "

Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesinde, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise müzakereler için ön koşul olarak, Ukrayna ordusunun teslim olması şartını öne sürdü.

Ukrayna, Rusya'ya "tarafsızlık" statüsü üzerinden bir görüşme önerisi yaptı.

Kremlin, bu başlık üzerinden görüşme önerisini "bunu analiz etmemiz gerekiyor" diyerek yanıtladı.

Kremlin: Rusya, müzakere için Minsk'e delegasyon göndermeye hazır

Kremlin, Ukrayna’yla müzakereler düzenlemek için Minsk’e delegasyon göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Açıklama sözcü Dmitry Peskov tarafından yapıldı.

Ukrayna, bugün Rusya'ya "tarafsızlık" statüsü üzerinden bir görüşme önerisi yapmıştı.

Bu statü Moskova’nın savaş öncesi taleplerinden biriydi.

Volodimir Zelenskiy de son konuşmasında Vladimir Putin'e görüşme masasına dönme çağrısı yaptı.

Zelenskiy, “Ukrayna bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. İnsanların ölmesini önlemek için müzakere masasına oturalım” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesinde, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise müzakereler için ön koşul olarak, Ukrayna ordusunun teslim olması şartını öne sürdü.

Ukrayna, Rusya'ya "tarafsızlık" statüsü üzerinden bir görüşme önerisi yaptı.

Kremlin, bu başlık üzerinden görüşme önerisini "bunu analiz etmemiz gerekiyor" diyerek yanıtladı.

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25/02/2022 15:11