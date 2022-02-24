Zelenskiy: 'Rus işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor

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24/02/2022

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Zelenskiy: 'Rus işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurdu.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtti.

"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

24/02/2022 17:14
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TAGS: Zelenskiy, Rus işgal güçleri, Çernobil
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