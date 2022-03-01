Zelenskiy: Rusya’nın en önemli hedefi Kiev ve Harkiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkiv şehirleri olduğunu belirterek, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir.” dedi.

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Harkiv şehrine seyir füzesi atıldığına işaret eden Zelenskiy, “Avrupa’nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna’daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkiv ve Rusya’nın Belgorod şehirlerinin her zaman birbirlerine ruhen yakın şehirler olduğunu hatırlatarak, "Harkiv’e Belgorod’tan seyir füzesinin atılmasından sonra şimdi her şey değişti. Bu şehrimize karşı bir terördür.

Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkiv’deki yerleşim bölgeleri hedef alındı.” diye konuştu.

Harkiv’e saldırının bir savaş suçu olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bu Rusya’nın bir devlet terörüdür. Rusya terör devletidir. Tüm dünyayı bu fahiş saldırıya etkin ve hızlı bir yanıt verilmesi ve Rusya’nın bir devlet terörü yaptığını tanımaya çağırıyorum.

Teröristlerin uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz.” dedi.

Kiev ve Harkiv’in şu anda Rusya için en önemli hedefler olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu nedenle başkentin savunmasının devlet için birinci önceliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın tüm şehirlerinin düşmanı durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Eğer Kiev’i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir. Şehrin savunması için Kiev Şehir Ordusu’nun başına General Mikola Jernov’u atadım.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, Kırgızistan ile Gürcistan büyükelçilerini istişarelere çağırdığını bildirdi.

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01/03/2022 15:13