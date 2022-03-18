Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor

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18/03/2022

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Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Twitter'den dün akşam yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım." ifadelerine yer verdi.

 

18/03/2022 10:48
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