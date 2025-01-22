Zelenskiy, savaşı bu yıl hızlı ve adil bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu yıl hızlı ve adil bir şekilde bitirmek istediklerini ifade etti.

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantısı'nda konuştu.

Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasına değinerek tüm dünyanın gözünün ABD'de olduğunu kaydeden Zelenskiy, Trump'ın vereceği kararları ve savaşları nasıl durduracağını merak ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın, verdiği ilk kararlarla şimdiden net önceliklerini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Trump ile daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, Trump'ın da savaşı bitirmek istediğine dair açıklama yaptığını kaydetti.

Zelenskiy, Trump'a, savaşı bu yıl sadece hızlıca değil aynı zamanda da adil bir şekilde bitirmek istediklerini söylediğini aktardı.

Trump'a Ukrayna konusunda bazen yanlış ve "Rus yanlısı" bilgiler aktaranlar olduğunu savunan Zelenskiy, ABD Başkanı'na doğru bilgi vermenin önemli olduğunu vurguladı.

- Avrupa'ya ortak hava savunma sistemi kurma çağrısı

Avrupa'nın küresel politikada lider olmak için çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, savaş döneminde her müttefikin ABD'nin kendi yanlarında olup olmayacağına dair endişeleri olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, "Peki ABD'de, Avrupa'nın bir gün onları terk edeceğinden, müttefik olmaktan ayrılacağından endişe eden var mı? Cevap hayır. Washington, Avrupa'nın kendilerine gerçekten önemli bir şey getirebileceğine inanmıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin birleşerek tarihi şekillendirmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliği için ortak hava savunma sistemlerinin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Her türlü seyir ve balistik füzeye karşı güvenilir koruma sağlayan hava savunma sistemlerinin ortak üretimini başlatmamız gerekiyor. Avrupa'nın her türlü tehdide karşı koyabilen kendi 'Demir Kubbe'sine' ihtiyacı var." diye konuştu.

Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore ile yeni stratejik anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Zelenskiy, bunun ABD ve Avrupa'ya karşı bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın, tüm Avrupa'dan daha çok silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın bugün gerekirse 1,5 milyon asker konuşlandırma imkanına sahip olduğunu iddia eden Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin, güvenliklerini sağlamak için birleşerek kendileri savunması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın 2022'de yaklaşık 200 bin askerle ülkesine saldırı başlattığını hatırlatarak, Rusya'nın Ukrayna'da bugün 608 bin asker bulundurduğunu öne sürdü.

Müttefiklerin söz verdiği yardımın henüz tam olarak ordusuna gönderilmediğini ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'ya destek ve güvenlik garantileri verilmeden gelecekte başka ülkelerin Rus saldırısı tehlikesi altına kalabileceğini söyledi.