Zelenskiy: Sığınaklardan ayrılmayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki patlamaların ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.

Zelenskiy, açıklamasında ayrıca, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkenin enerji alt yapısını hedef alan Rusya'nın panik yaratmaya çalıştığını belirterek, "İkinci hedefleri insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." dedi.

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Zelenskiy'nin ofisinin bulunduğu bölge vuruldu

Ukrayna İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denilmişti.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Kiev'in merkezi caddelerinin kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldığını, kurtarma hizmetlerinin çalıştığını bildirdi.

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10/10/2022 11:22