Zelenskiy: Türkiye ve BM ile tahıl görüşmeleri sürüyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinden yapılan tahıl ihracatının güvence altına alınması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Kiev’i ziyaret eden İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, "Şu anda Türkiye, BM ve limanlarımızdan çıkan tahılın güvenliğinden sorumlu temsilcilerimizle görüşmeler devam ediyor" dedi.

Zelenskiy, “Ülkelerin, bu gemilerinin güvenliğini garanti altına alması çok önemli bir şey. Bu konuda elbette Rusya’ya güvenmiyoruz. Bu nedenle buraya gıda maddesi yüklemeye gelecek gemiler için güvenliğin sağlanmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile doğrudan çalıştığını ve BM’nin "moderatör olarak değil, öncü bir rol oynadığını" söyledi.

Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçısı olan Ukrayna, Rusya'yı gemilerinin hareketini engellemekle suçluyor. Zelenskiy, şu anda 22 milyon ton tahılın ülkede sıkışmış durumda olduğunu ve sonbaharda yaklaşık 60 milyon ton daha hasat beklendiğini kaydetti.

Ukrayna ayrıca Rusya'yı depolarından tahıl çalıp ülke dışına veya Rus işgali altındaki bölgelere götürmekle suçluyor.

Reuters haber ajansı dün, Türkiye'nin Rusya bandıralı bir kargo gemisini Karadeniz kıyısı açıklarında durdurarak Ukrayna'nın geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasını araştırdığını bildirmişti.

- TC Milli Savunma Bakanlığı: “Ukrayna askeri heyetiyle görüşüldü”

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’in tahıl kriziyle ilgili planını “gerçekçi ve uygulanabilir” bulduğu ve desteklediği ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay yaptığı açıklamada “BM planı, İstanbul’da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge oluşturulacak. Bu bölgede özellikle Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin, silah veya başka bir şey taşımadığından emin olmak için, kontrolü da yapılacak. Dönüşte de tabii gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor” demişti.

Türkiye tahıl krizinin çözümü için BM, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla İstanbul’da bir toplantı yapmak istiyor.

Geçen ay Savunma Bakanlığı’ndan bir askeri heyet Moskova’ya giderek, Rus Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün ise Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



05/07/2022 15:10