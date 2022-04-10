Zelenskiy: Ukrayna müzakerelere hala hazır

Rusya ile müzakerelere "hâlâ hazır" olduklarını belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, "Çarpışmaya ve buna paralel olarak bu savaşı diplomasi yoluyla sona erdirmeye hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Buça ve Kiev yakınlarındaki diğer kentlerde ortaya çıkan vahşete rağmen, Ukrayna'nın Moskova ile müzakerelere "hâlâ hazır" olduğunu belirtti.

Cumartesi günü Kiev'i ziyaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna her zaman için müzakerelere hazır olduğunu söylüyor ve bir şekilde bu savaşa son verilmesinin yollarını arıyor" dedi.

Rusya'nın yeni bir taarruzda bulanabileceğine işaret eden Zelenskiy, "Ne yazık ki buna paralel olarak bazılarının belirleyici olarak nitelendirdiği, ülkemizin doğusunda önemli bir çarpışma için hazırlıkların sürdüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu. Zelenskiy, "Çarpışmaya ve buna paralel olarak bu savaşı diplomasi yoluyla sona erdirmeye hazırız" ifadesini de sözlerine ekledi.

"Doğuda ve güneyde, ülkemizin başka bir bölgesini daha işgal etmeye hazırlanan silahların, teçhizatın ve birliklerin yoğunlaştığınız görüyoruz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın yeni bir saldırısının "birçok etkene" bağlı olduğunu ifade etti. Zelenskiy, Ukrayna'nın gücünün, ortaklarının Ukrayna'ya sağlayacağı silahların ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ilerleme konusundaki isteğinin bu etkenler arasında olduğunu söyledi.

TÜRKİYE ARABULUCULUK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes ve barış sağlanması yönünde arabuluculuk girişimlerinde bulunan Türkiye'ye göre ise her iki taraf da müzakereleri sürdürmek istiyor. AFP'nin haberine göre, üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Rusya da Ukrayna da Türkiye'de müzakereleri sürdürme konusunda istekliler. Ancak ortak bir metin üzerinde uzlaşmadan çok uzaklar" dedi. Hükümet yetkilisi, gelecek müzakere için henüz bir tarih belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgilere göre, Donbas bölgesi ile 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın statüsü; üzerinde uzlaşmaya varılamayan noktalar arasında bulunuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada Buça'dan gelen görüntülerin, oluşan "göreceli pozitif atmosferi" gölgelemesine rağmen Nisan ayı ortasında kadar dışişleri bakanları düzeyinde müzakerelere devam edilebileceğini söylemişti.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki yüz yüze son görüşme 29 Mart'ta Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da gerçekleşmiş, Ukrayna heyeti bu görüşmede tarafsızlık statüsünü kabul etmenin karşılığında güvenlik garantisi talep etmişti. Garantör ülkeler arasında ise Türkiye'nin de adı geçmişti.

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10/04/2022 13:07