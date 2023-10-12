Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun vadeli mali destek garantilerine ihtiyaç duyduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun vadeli mali destek garantilerine de ihtiyaç duyduklarını belirterek, Rusya'nın saldırılarından korunmada desteklerin "sürekliliğinin" önemli olduğunu ifade etti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde dördüncü yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantıya video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen ay Fas'ta meydana gelen depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini sundu.

Doğal afetlerin durdurulamayacağını ancak "kötü insan doğasından" kaynaklanan felaketlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın "sebepsiz ve vahşi" saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendisini savunmasına ve ülkenin yeniden inşasına yardım edenlere teşekkür etti.

Zelenskiy, Rusya'nın dünyanın gerektiği kadar Ukrayna'ya destek veremeyeceği düşüncesi üzerine çekilmeye hazır olmadığını savunarak, saldırılar ve terörden korunmada desteklerin "sürekliliğinin" önemli olduğunu, Ukrayna'nın direnişinin dayanıklılığının buna bağlı olduğunu söyledi.

Küresel yaptırımlarla Rusya'nın yüksek bedel ödemesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya ve destekçilerinin mallarına, verdikleri zararların telafisi için el konulmasını istedi.

Zelenskiy, hayatları korumak için uzun vadeli mali destek garantilerine de ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, savunmanın dayanıklılığının toplumun dayanıklılığına bağlı olduğunu ve böyle bir desteğin, saldırganların "bir şey kazanabileceği yanılsamasına" kapılmasını önleyeceğini belirtti.

- "Özel sektör yeniden inşada kilit rol oynayacak"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise partner ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının 19 aydır verdikleri destek için müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Savaş bittiğinde özel sektörün Ukrayna'nın toparlanmasında ve yeniden inşasında kilit rol oynamasını beklediklerinin altını çizen Şmıgal, Dünya Bankasının kurtarma ihtiyaçlarını değerlendirmelerine yardımcı olduğunu, sadece hızlı kurtarma projesi için 14 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu anımsattı.

Şmıgal uluslararası toplumun dayanışmasına ve desteğine de ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, yok edilenlerin yeniden inşasında maliyetlerin "saldıran tarafta" olması gerektiğini bu nedenle de el koymaya ilişkin evrensel bir uluslararası tazminat mekanizması oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

- "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı destekleyeceğiz"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Rusya'nın savaşını mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Ukrayna'ya güçlü bir ekonomik destek sağladık ve ABD, ne kadar sürerse sürsün müttefiklerimizle Ukrayna'yı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Savaşın büyük ekonomik hasara yol açtığına işaret eden Yellen, Rusya'nın Ukrayna'nın tarımsal ihracat altyapısını hedeflemesi ve yakın zamanda Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesi nedeniyle dünya çapında gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkilere de yol açtığını hatırlattı.

Yellen, Ukrayna'nın ekonomi ekibinin zorlu bir durumda sağlam politikalarla sağlam sonuçlar elde ettiğine değinerek, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Ukrayna'ya verilen desteğe odaklanmasını takdir ettiklerini anlattı.

ABD'nin, Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra, önemli ekonomik destek de sağladığının altını çizen Yellen, yardımların Ukrayna'nın direnişinde kritik bir rol oynadığını, okullar ve hastaneler gibi kritik kamu hizmetlerinin sürdürülmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Yellen, Ukrayna'ya hükümeti çalışır durumda tutmak için ihtiyaç duyduğu önemli, öngörülebilir ve zamanında mali destek sağlanmasına devam edilmesi gerektiğini belirterek, uygulanan yaptırımların da Rusya'nın ordusu için ihtiyaç duyduğu teknoloji, ekipman ve fonlara erişimini kısıtlamaya devam edeceğini vurguladı.

- "Desteğin devamı için ortak çalışılmalı"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaş devam ettikçe Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarının da arttığını vurgulayarak, ülke için dış destek güvencelerinin gerçekleşmesinin de kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Son tahminlerinin 2024 yılı için dış finansman ihtiyacının, ilk inceleme zamanına göre 3 milyar dolar daha yüksek olacağı yönünde olduğunu aktaran Georgieva, Ukrayna'ya 31,9 milyar dolar tutarında resmi destek gerektiğini bildirdi.

Georgieva, bu tür finansmanın Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak ve borç sürdürülebilirliğini yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için gerekli zamanlama ve şartlarda devam etmesini sağlamak için ortak çalışılması gerektiğini ifade etti.

- Çözüm için güçlü ortaklık vurgusu

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da savaşın, Ukrayna halkını düzgün bir hayattan ve daha iyi bir gelecekten mahrum etmeye devam ettiğini belirterek, bunun ancak güçlü ortaklıklar ve küresel bir topluluk olarak birlik ve beraberlik içinde çözülebileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın sosyal ve ekonomik ihtiyaçları için bağışta bulunan ülkelerin de dahil olduğu ortak bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Banga, sivil toplum, uluslararası finans kurumları ve Birleşmiş Milletler ortaklarının Ukrayna'nın insani ve ekonomik ihtiyaçlarını desteklediğini anımsattı.

- "Ukrayna'nın finansman açığının kapatılmasına katkıda bulunduk"

Avrupa Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni de Ukrayna'ya desteklerini teyit ettiklerini belirterek, hem geçen yıl hem de bu yıl Ukrayna'nın finansman açığının kapatılmasına katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Dayanışma sayesinde Ukrayna ekonomisinin bugün beklenenden daha iyi durumda olduğuna dikkati çeken Gentiloni, Ukrayna'ya bu yıl en büyük bağışı Avrupa Birliği'nin yaptığını vurguladı.

Gentiloni, genel olarak, Ukrayna'da iyi bir ilerleme olduğunu ve ülkenin geleceği konusunda iyimser olduklarını bildirdi.