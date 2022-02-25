Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı

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25/02/2022

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Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Seferberlik kararının, Rusya'nın askerî harekâtı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin önerisi kapsamında alındığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında, kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.

 

25/02/2022 10:31
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