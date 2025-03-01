Zelenskiy, yarın yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya gitti
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01/03/2025
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya geldi.
ABD'deki temaslarının ardından Zelenskiy'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.
Ukraynalı lider Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak.
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