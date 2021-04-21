Zelenskiy'den Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajında Donbas krizine dair açıklamalarda bulundu.

Normandiya Dörtlüsü lider danışmanları, güvenlik alt grubu ve Üçlü Temas grubu toplantılarında bölgede kapsamlı ateşkesin yeniden tesisi konusunun görüşüldüğünü belirten Ukrayna lideri Zelenskiy, tüm tarafların desteğine rağmen, Rusya’nın ise ortak açıklama yapmayı kabul etmediğini belirtti.

"Donbas'ta görüşmeyi teklif etmeye hazırım"

Donbas bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmek için sürekli bölgeye gittiğini hatırlatan Ukraynalı lider, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna’nın Donbas bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" dedi.

Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada ise Putin ile telefonda görüşmek için girişimde bulunduğunu ancak Kremlin’in buna yanıt vermediğini belirtmişti.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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21/04/2021 08:31