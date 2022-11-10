Zeliş Hoca, çocuğunun haraç vermediği için hırpalandığını savundu

Zeliş Hoca isimli veli, İrsen küçük Ortaokulu’nda 6. sınıfa giden oğlunun 8. sınıf çocuklara haraç vermediği için hırpalandığını savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yaşananları anlatan Hoca “Düşünebiliyor musunuz? 13-14 yaşlarındaki çocukların 11 yaşındaki çocuğa yaptığından bahsediyorum” iddiasında bulundu.

Böyle bir şeye izin veremeyeceğini belirten Hoca, “Okulda küçük sınıflardan haraç isteyip vermeyince döven küçük bir çete varmış meğer” dedi.

Zeliş Hoca’nın paylaşımı şöyle:

İrsen küçük Ortaokulu’nda 6. sınıfa giden oğlum Mehmet Tunç dün 8. sınıf çocuklara haraç vermediği için hırpalandı! Düşünebiliyor musunuz? 13-14 yaşlarındaki çocukların 11 yaşındaki çocuğa yaptığından bahsediyorum. Evet ben hala şaşırıyorum. Belli ki okul yönetimi bunlara artık şaşırmıyor ve sadece bunu yapan çocuklara, uyarının yeterli olacağını düşünüyor ya da uğraşmak istemiyor. Ben böyle bir şeye izin verecek bir anne değilim kimse kusura bakmasın. Okulda küçük sınıflardan haraç isteyip vermeyince döven küçük bir çete varmış meğer. İşin kötüsü bunun bilgisi okul idaresinde var. Buna rağmen beni resmen sindirmeye çalıştılar. Oğlumu almak için okula gittiğimde müdür muavini bana oğlumun karnı ağrıdığı için aldığımı belirten bir izin kağıdı imzalatmaya çalıştı. Benim oğlum darp edildiği için alıyorum böyle bir şeyi imzalamam dediğimde bana prosedür sadece diyor. O zaman bu prosedürü de imzalamam. E ne yazayım istersiniz? Darp edildiğini? Evet tabi ki öyle yazacaksınız dedim. Ve bu çocukların ayrıca disipline gitmesini istediğimi söyledim. Bakacayık falana getirdiler. Bu defa da 8. sınıflardan sorumlu müdür muavinine gittim tabi ki. Ona da anlattım. O da disiplinin gerekli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Tabi sinir kat sayım gittikçe arttığı ve muavinlerin rahatlığı sonucunda polise gittim. Onlara da durumu anlattım ve bana böyle bir olayı okul idaresinin arayıp polisi kendileri bildirmelerini gerektiğini söyledi. Meğer okul bunu bildirmediği için suçmuş. Benim gibi bunu bilmeyen ailelerinde buradan bilgisi olsun. Neyse polis kısmıyla ilgili, şimdilik bir bilgim yok. Aynı çocuk bugün oğlumu, sana yine aynısını yapacam diye tehdit etmiş. Tabi ben bu defa müdüre hanımla görüşmeye gittim. Toplantısı varmış. 15 dakika nerdeyse bekledim. Sorun yok zaten burada beklerim önemli değil. Sonrasında müdüre hanım odasına kabul etti beni, anlatıyorum konuşuyorum hala bu çocuk nasıl oğlumu tehdit edebilir? Vs diye. Bu arada dün polis kendilerini aramış ve bu çocuklardan bizde şikayetçiyiz gereğini yapın lütfen demiş. (Ama kendileri bir şey yapamıyorlar) Sekreter gelip özel bir hastaneden birileri gelmiş onu söyledi ve müdüre hanımda ben ordayken onları odasına kabul etti. Dedim herhalde önemli bir şey. Kadınlar meğer öğretmenler gününe özel check-up tanıtımı için gelmişler. Ve müdüre hanımda, veli ile bana göre ciddi bir olayı bırakıp check-up hakkında daha detaylı bilgi almak için sorular sormaya başlayınca tabi ki artık bende ipler koptu. Yahuuuu ben zaten sinirimi bastırmaya çalışıp sizin üstünkörü açıklamalarımızı ve savunmalarınızı dinlerken, bu nasıl bir saygısızlıktır ki chek-up kampanya tanıtımını dinliyorsun. Biraz önce beni 15 dakika bekletirken de mi kampanyalardan faydalanmaya çalışıyordun? Böyle lakayıtlık olabilir mi? Tabi onlara bunu o şekilde söylemedim. Ben buraya, oğlum ciddi bir olay yaşadı onu anlatmaya çalışıyordum belli ki sizin aceleniz var müdüre hanımında, bizim olayımızdan çok sizin kampanyanız daha çok dikkatini çekmiş, böyle idarecilik olmaz deyip çıktım ve gittim. Tabi ki tanıtım yapanları suçlamıyorum onlar işini yapıyor nerden bilsin insanlar benim ne için orda olduğumu. Onlara kesinlikle sözüm yok. Sosyal medyanın böyle bir gücü var ki herkesin bu okulun idaresinin silkinip kendine gelmesini bilmesini istedim. Kendi çocuklarımızı da küçük büyük cezalandırmıyor muyuz? Rahatınız mı bozulur disiplin cezası vermeye, evrak işleri mi yorar? Bu ne rahatlık yahu ama? 13 yaşındaki çocuğu ailesi terbiye edemiyorsa okul edemiyorsa ben mi edeyim? Demem o ki bu memlekette sustuk sonra susturuyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Gerekirse okulun idare kısmını da şikayet edeceğim. Bu arada bizimle ilgilenen öğretmenlerden hiç bir şikayetim yok sağ olsunlar her konuda destek oldular ama idare kısmı rezalet!!!”

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10/11/2022 19:51