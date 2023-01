Zembil Sanatı Mısır’da tanıtıldı

Lefke Yardım ve Halk Derneği, Mısır’da düzenlenen “Art For World Peace” isimli uluslararası resim sergisine katılarak, Zembil Sanatını tanıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre sergi, Mısır’ın Kahire kentinde 4-10 Ocak tarihleri arasında Ahmet Fathy organizasyonu ile “Another World is Possible Forever of Peace” kuruluşunun uluslararası KKTC Temsilcisi sanatçı Gülsün Karadayı öncülüğünde düzenlendi.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz, Opera Binasında açılışı yapılan sergide, Zembil Sanatını tanıttı. Açılış programı, TC Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından gerçekleştirilen sergide, 12 ülkenin eserleri yer aldı. Sanatçıların tabloları, 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluştu.

Açılışın ardından TC Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in eşi Ayşen Şen, KKTC ve TC’den gelen sanatçıları, TC Mısır Elçilik binasında ağırladı. Kabulde, Zembil Sanatını tanıtan Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz, Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve eşine hediye olarak zembil takdiminde de bulundu. Serginin kapanışında, Mısır televizyon kanalları ve basına, zembille ilgili bildiri sunuldu.

Dernek Başkanı Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs’a özgü Zembil Sanatını unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olmaktan çıkarmak üzere kısa bir süre önce başlatılan çalışmaları, Lefke’den hurmanın anavatanı olan Mısır’a taşımaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

16/01/2023 10:53