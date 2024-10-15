Zengin turist isteyen ülke, alkollü turları yasakladı

Dünyada alkolün en çok tüketildiği ülke olan, biranın sudan ucuz olduğu Çekya'da Prag Kent Konseyi, "daha kültürlü turistler" istedikleri için pub turlarını iptal etti.

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15/10/2024

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Zengin turist isteyen ülke, alkollü turları yasakladı

Dünyanın en turistik kentlerinden Çekya'nın başkenti Prag'da tur şirketlerinin pub'lara düzenlediği etkinlikler yasaklandı.

Prag Kent Konseyi, "daha kültürlü turistler" istedikleri için pub turlarını iptal ettiklerini bildirdi.

Prag, uzun süredir kalabalık barları ve sokaktaki alkollü eğlenceleriyle ünlü. 

Prag Belediye Başkan Yardımcısı Zdenek Hrib, akşam ve gece saatlerinde rehberli pub turlarını yasakladıklarını söyleyerek "Sadece içmeye gelen turist yerine daha kültürlü ve zengin turistleri tercih ediyoruz" dedi.

Dünyada nüfusa oranla alkolün en çok tüketildiği ülke olan Çekya'da geçen yıl kişi başına 128 litre bira tüketildi. Birçok yerde biranın sudan ucuz olduğu ülke, dünyadan alkol severleri de çekiyor. 

15/10/2024 15:15
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TAGS: Zengin turist, prag, haber
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