Zenginler için üretildi!

Eminim birçok kişi kişiselleştirilebilir kontrol cihazlarına karşı ilgi duyuyordur. Halihazırda birçok farklı renk seçeneği ile satışa çıkan DualShock 4'ün yanı sıra kimileri biraz daha özel bir şeyler tercih edebilir. Peki, o özel şeyi artık bulduğunuzu düşünüyorum.

Ellerinizin arasına tamamıyla altınla kaplanmış bir DualShock 4 alabilirsiniz. Evet, tuşları da içerisine dahil. Eğer böyle bir DualShock 4'e harcayacak bütçeniz varsa, 14 bin doları cebinizden çıkarmaya hazır olun derim. Bu DualShock 4'ün toplamda iki farklı sürümü mevcut. Birisi 24 Ayar altınla kaplanmış olanı, diğeri ise 18 Ayar altınla kaplanmış olanı.

İkisinin arasında bulunan fark ise sadece tuş takımları. 24 Ayar olanında cihazın her yeri altınla kaplanmış halde geliyor. 18 Ayar olanında ise tuşlar dışında cihazın kalan her yeri altın kaplama olarak sunuluyor hizmetinize. Eğer ürünün klasik versiyonunu edinmek istiyorsanız da 8 bin 500 dolar ödemek zorundasınız.

Eğer; ''Benim bu kadar bütçem yok, ben manyak mıyım?'' diyorsanız da o zaman belirli satış noktalarından kendinize direkt olarak düz DualShock 4 satın alabilirsiniz. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bu ürünlere karşı bir ilgi olacağını düşünüyorum. Malum, kendileri altın kaplı iPhone'lara karşı fazla ilgili bir toplum.