Zenit Başkanı Medvedev, Wendel transferi için konuştu

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Scott McTominay ve Pierre-Emile Höjbjerg transferlerinde istediğini alamayınca rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcus Wendel'i transfer edebilmek için görüşmelere başladı.

Playvolume00:00/00:59TruvidfullScreen

Rus ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise bu fiyatı aşağı çekmeye çalışıyor. Yerel basında çıkan, "Galatasaray, Wendel ile anlaştı" iddialarına Zenit Başkanı Medvedev yanıt verdi.

ZENİT'TEN MEDVEDEV İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Championat'a konuştu.

Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı iddiaları yalan. Wendel, Zenit'in oyuncusu." dedi.

WENDEL SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Marcus Wendel, Zenit'te yeni sezona çok iyi başladı.

Zenit'in Rusya Süper Kupası'nda Krasnodar'ı 4-2 yendiği maçta Brezilyalı oyuncu 1 gol, 2 asist kaydetmişti. Rusya Premier Ligi'nin ilk haftasında Krylya Sovetov Samara'yı yenen Zenit'te Wendel 2 asist yaptı.

Zenit, Marcus Wendel'i 2020 yılında Sporting'den 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Zenit'te 125 maçta forma giydi ve 20 gol, 27 asist katkısı verdi.