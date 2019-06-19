Zerrin Özer fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!

Pazar günü Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra çıkan haberlerin ardından boşanma kararı almıştı. Kararın ardından evinden çıkmayan geçiren Özer, panik atak krizi geçirerek fenalaştı.

Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ismin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili dün sabah saatlerinde açıklama gelmişti.

Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi...

Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.



İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması:



Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

Kaynak:Hürriyet/SAYİT DURMAZ