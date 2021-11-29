Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı, dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Ünlü sanatçının midesinin yıkandığı belirtildi.

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söylerek hastaneye gittiğini ifade etti. Şentürk, hastaneye vardıktan sonra yaptığı açıklamada 'intihar' iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

'İLAÇ ZEHİRLENMESİ'

Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; Köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi. Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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29/11/2021 14:23