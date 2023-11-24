Zerrin Özer rehabilite için Darülaceze’de

BİR dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.

Anksiyetesi artan sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacak.



ZERRİN'İNİZ GAYET İYİ!

Haberlerin ardından Zerrin Özer, sosyal medya hesabında açıklama yayınladı:

"Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn.Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzur evi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarımmm Zerrin'iniz gayet iyi...Hiç merak etmeyin.. Sevgilerimle..."

‘DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM’



Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü. Sosyal medyada borderline yani ‘kişilik bozukluğu’ hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan sanatçı, “Defolup gitmek istiyorum. Bıktım artık beni yaftalamanızdan” demişti.