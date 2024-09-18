Zerrin Üstel: Kadınlarımızın gücü, istikrarın temel taşı olacaktır

Başbakan Ünal Üstel' in eşi Zerrin Üstel, UBP Lefkoşa ilçesi ile Kadın Kolları'nın ortak düzenlediği etkinliğe katıldı.

Zerrin Üstel, “Kadınlar UBP'nin temel taşıdır. Sayın Genel Başkanın, siyasi istikrar hedefini, kadınlarımızın örgütsel gücü ile sağlayacaktır” ifadesini kullanan Zerrin Üstel; " Ben her zaman UBP'nin en temel taşlarının kadınlar olduğuna inanmışımdır. Kadınlarımızın açamayacağı kapı yoktur. Partimizin güçlü ve çalışkan kadınları iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Zerrin Üstel, "Karpaz'dan Yeşilırmak’a kadınlarımızı kucaklamak onlarla beraber olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Hakikaten gittiğim her ortamda kadınların gösterdiği ilgi ve onların çabaları o kadar güzel ki sizlere anlatamam. Mümkün olsa hergün bir köyde kadınlarımızla sohbet etmek, onları dinlemek, vakit geçirmek isterim" ifadelerini kullandı

Zerrin Üstel, "İstiyorum ki bu kurultayımızı sağlıklı kavgasız, gürültüsüz birlik ve beraberlik içerisinde götürelim ve güzel bir şölen havasında kurultayımızı tamamlayalım. Herzaman diyorum ve herzaman aynı kanıda olacağım; herkes bir birini sevmek zorunda değil ama bir çatı altındayız bu çatı güzel bir çatıdır. Dolayısıyla herkes bir birine saygı duymak zorundadır" dedi.

Eski Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün Annesi Tangöl Özgürgün de 21 Eylül’deki kurultayda birliktelik çağrısı yaptı, Ünal Üstel’in kazanmasını istediklerini söyledi.

Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da kadınların UBP için önemine vurgu yaparak, istikrar için kenetlenme ve Üstel’e destek çağrısı yaptı.

Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun da kadınların her zaman bir adım önde olmaya ve UBP’yi tek başına iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirterek, “ İstikrarı sağlayacağız, Genel Başkanımız Üstel ile 2027’ye kadar var gücümüzle çalışacağız” dedi