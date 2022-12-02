Zerrin Üstel'den Anlamlı Ziyaret

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02/12/2022

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Zerrin Üstel'den Anlamlı Ziyaret

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Üstel ziyaretinde, Sorumlu Öğretmen Özlem Dağlı Gökbulut'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve okulda  incelemelerde bulundu.  

Üstel burada yaptığı kısa konuşmada, okulda eğitim gören çocukların  özel bireyler olduğunu hatırlatarak,  toplum içinde eşit şekilde yer almalarının önemine işaret etti.  

Üstel,  özel bireylere daha güzel bir yaşam sunulabilmesi için elinden geleni yapacağını da  kaydetti. Üstel, okulda çocukların topluma kazandırılmasındaki ihtiyaçları gidermek için canla başla çalışan öğretmenlere de teşekkür etti ve "Onlara vereceğimiz eğitim ve öğretimle geleceğe hazırlamak hepimizin asli görevi olmalı" dedi. Çocuklarla  sohbet de  eden  Üstel,  daha sonra özel gün için hazırlanan gösteriyi izledi.

 

02/12/2022 17:03
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TAGS: Zerrin Üstel
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