Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret

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20/03/2023

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Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle  Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılarla sohbet eden Zerrin Üstel, Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Sevgi Öksüz’den bilgi de aldı.

Yaşlılar haftası nedeniyle Lapta Huzur Evi’nin ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ettiklerini kaydeden Üstel, yaşlılarla sohbet etme ve vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti.

Zerrin Üstel, baş tacı olan yaşlıların sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlanmasını diledi.

Zerrin Üstel’e ziyaretinde Lapta , Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Meray Dürüst,  UBP’nin 6 İlçe örgütünün kadın kolları üyeleri de eşlik etti.

20/03/2023 17:31
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TAGS: Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
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