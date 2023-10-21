Zeynep Akata Schulz’a 1 milyon Euro’luk Alfried Krupp Ödülü

Almanya'nın en önemli bilimsel ödüllerinden birisi olarak kabul görülen Alfried Krupp Ödülü, Zeynep Akata Schulz'a verildi.

Almanya’nın Tübingen’deki Eberhard Karls Üniversitesi Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde 4 yıldır açıklayıcı makine öğrenimi profesörü olarak görev yapan 37 yaşındaki Zeynep Akata Schulz, 1 milyon Euro’luk ödülünü Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert’ten aldı.

“ÖRNEK BİR KİŞİLİK”

Essen kentindeki Villa Hügel’deki törende konuşan Gonca Türkeli Dehnert, 36 aday arasından ödülü kazanan Zeynep Akata Schulz’u tebrik ederek, kısa süre önce Türkiye’den Almanya’ya gelen bilim insanının örnek bir kişilik olduğunu belirtti.

Dehnert, Zeynep Akata Schulz’un çalışmalarıyla uluslararası topluma ve özellikle Almanya’ya çok şey katacağına inandığını vurguladı.

Krupp Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Ursula Gather, “Zeynep Akata Schulz’u, bu yılki Alfried Krupp Ödülü ile ödüllendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“AÇIKLANABİLİR MAKİNE” ARAŞTIRMASI

Zeynep Akata Schulz’un araştırma alanı “açıklanabilir makine” olarak tanımlanıyor. Açıklanabilir makine öğrenimi, insanların bir yapay zekanın nasıl ve neden belirli bir karar verdiğini anlayabilmesi için açıklamalar sağlıyor.

Zeynep Akata Schulz, bu alanda uluslararası alanda önde gelen bilim insanları arasında yer alıyor.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zeynep Akata Schulz’un anne ve babası da aynı üniversitede akademisyenlik yapıyor.