Zeynep Alkan isyan edip son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyayı sık kullananlar arasında yer alıyor.

Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti. Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı.

"SOSYAL MEDYADA HERKES BİRBİRİNİ KANDIRIYOR"

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı videolarından sonra oldukça olumsuz yorumlar alan Zeynep Alkan, önümüzdeki günlerde hesabını kapatacağını, sosyal medyada herkesin birbirini kandırdığını anlatıp, şöyle konuştu:

"CARLOS BACAKLI OLDUN"

“Kardiyo ve lifting dersleri alıyorum. Bacakta doksan kilo itebiliyorum babam ’Artık yeter artık Roberto Carlos bacaklı oldun’ diyordu. Güzel gözükmeye çalışmak gibi derdim yok hayatım nasılsa onu paylaşıyorum.

Sosyal medya dediğimiz şey kimsenin gerçek hayatı değil ki. Herkes en iyi güzel halini en fit halini paylaşıyor. Kendimizi kandırıyoruz orada bir simülasyon gibi. Bunları görüp kırılıp yorum yazıyor olabilirler. Sosyal medyaya inanmamak gerekiyor ben de işime başladığımda uzaklaşıp kapamayı düşünüyorum”

"BABAMDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Alkan, ayrıca “Oyunculuk büyük bir market, insanlar yarış içinde herkes en yakın arkadaşlar bile proje olduğunda rakip olabiliyor. Hayatta çabalamaya devam etmek gerek."

"Babamdan çok şey öğrendim, kendisi çok komik ve yetenekli bir insan. Bir işe başladığında kendin yapmış olsan da audition (deneme çekimi) vermiş olsan da ‘Torpil var’ diyecekler. Bir ismin altındaysan bunu yapıyor insanlar" diye konuştu.

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10/09/2021 20:27