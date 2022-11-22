Zeynep Bastık 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak

Son dönemin popüler isimlerinden Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde sahne alacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bastık; BTS, Nicki Minaj gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda﻿​ dünya yıldızlarıyla﻿​ sahne alacak.

Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi isimler ile performans sergileyecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.

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22/11/2022 20:26