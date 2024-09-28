Zeynep Bastık Girne’de konser verdi

“Girne Arkın Group Fest24”in konuğu olan Türk Pop müziği sanatçısı Zeynep Bastık dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da konser verdi. Festival bu akşam da “Sıla-4 Dostlarını” ağırlayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, grubun üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz birçok müzisyenle grubun 60’ıncı yılını sahnede kutlayacak, grup üyeleri Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nu anacak.

Sıla-4, bu akşamki konserle tüm çalışmalarını kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir grup genç sanatçıya devredecek. Girne Amfi Tiyatro’daki konser saat 21.00’de başlayacak.