Zeynep Bastık Girne’de konser verdi

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28/09/2024

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Zeynep Bastık Girne’de konser verdi

“Girne Arkın Group Fest24”in konuğu olan Türk Pop müziği sanatçısı Zeynep Bastık dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da konser verdi. Festival bu akşam da “Sıla-4 Dostlarını” ağırlayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, grubun üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz birçok müzisyenle grubun 60’ıncı yılını sahnede kutlayacak, grup üyeleri Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nu anacak.

Sıla-4, bu akşamki konserle tüm çalışmalarını kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir grup genç sanatçıya devredecek. Girne Amfi Tiyatro’daki konser saat 21.00’de başlayacak.

28/09/2024 11:05
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TAGS: Zeynep Bastık
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