Zeynep Bastık Katar'ı salladı

Şarkıcı Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Bastık yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gece hakkında, 'Ne geceydi' ama diye konuşacağım" dedi.

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25/11/2022 08:55