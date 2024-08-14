Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den bebek müjdesi

Mutlu birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandıran Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çiftinden müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı.

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14/08/2024

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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den bebek müjdesi

Rol aldığı "Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirdi.

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten müjdeli haber geldi.

Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurdu.

Cansel Elçin de eşiyle pozlarını; "Biz bir aileyiz" notuyla paylaştı.

İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ünlü çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

Anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

14/08/2024 12:35
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TAGS: Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin
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