Zeynep Ulu, Genç Kadın Girişimcilere Örnek Oluyor

Zirve Sigorta önderliğinde genç kadın girişimci Zeynep Ulu tarafından Alayköy’e yapılan yatırımın 1. Yılı kutlandı

KKTC Sigorta Sektörünün kısa zamanda adından söz ettiren ismi Zeynep Ulu, müşterileri ve sektör çalışanlarının katılımıyla Alayköy Zeynep Ulu Sigorta Acenteliği binasında düzenlediği bir etkinlikle 1’inci yılını kutladı.

KKTC Sigorta Sektörünün yüzde yüz yerel sermayeli sigorta şirketi Zirve Sigorta, bankacılık sektöründe uzun yıllar geçmişi bulunan Sayın Zeynep Ulu ile yapmış oldukları acentelik anlaşması ile bir yıldan beridir Alayköy’de yürütmekte oldukları sigorta acenteliği faaliyetlerinin başarılı olması ile güzel bir gecede tüm müşterileri ve Alayköy halkı ile buluştular.

Bölge halkının ve ayni zamanda Alayköy Belediye Başkanı’nın da katıldığı etkinlikte, Zeynep Ulu Sigorta Acenteliği Direktörü Sayın Zeynep Ulu, “Alayköy için çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. Konuşmasında tüm ada genelinden müşterileri olduğunu belirten Ulu şu şekilde devam etti “Faaliyete başladığımız zamandan bugüne kadar çok kısa bir sürede hem bölge halkı hem de uzun yıllar bankacılık sektöründe bulunduğum süreçte müşterim aynı zamanda arkadaşım olan sizler desteğinizi ve bana olan güveninizi belirttiniz. Sizlerin destekleri ile çok daha iyi noktalara gelmenin amacımız olduğunu bilmenizi isteriz. Sorumluluklarımın farkında olduğumu ve yaptığım işin ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyim dolayısıyla tüm müşterilerim ve ailemize katılmak isteyen yeni müşteri adaylarımızla yakından ilgileneceğimi bir kez daha belirtmek isterim.

Zirve Sigorta Genel Müdürü Raif Çukurovalı, Zeynep Ulu Sigorta Acenteliğinin 1’inci yıl dönümüne ilişkin yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok uzun bir yolculuğun ilk adımı”

“Zeynep Ulu Sigorta Acenteliğinin birinci yaşını çok uzun bir yolculuğun ilk adımı olarak görüyorum. Bir ideal olarak başlayan Alayköy’de Sigorta Acenteliği Faaliyeti kısa sürede tüm adaya yayıldı. Bugün her zamankinden daha fazla inanıyorum. Çünkü göz açıp kapayana kadar geçen bu bir yılda beraber yol aldığımız doğru ve iyilikten güç alan bir işin nasıl büyüyebileceğini gördüm. Sigortanın hayatımızdaki yeri her zaman önemli olmuştur ve olacaktır da. Çünkü mevsimler değişiyor ve iklimler daha da sertleşiyor. Sigorta her zaman ihtiyacımız. Fakat ihtiyacımız olduğunda alamayacağımız tek şey sigortadır. O nedenle sigortamızı ihtiyacımız olmadan yapmamız gerekir. Bir hastalık başımıza gelmeden sağlık sigortamızı almamız gerekir.

02/11/2022 09:20