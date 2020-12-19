Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın” Sergisi Açıldı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) düzenlediği “İhtiyaçlı değil üreten kadın” sergisinin yoksulluk haftasında açıldığı bildirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, serginin açılışını, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Kültür Derneği Başkanı Sultan Keskinel, Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay ve iş insanı Özlem Özbekoğlu gerçekleştirdi.

Serginin, “zorluklarla baş edebilen güçlü” kadınların el emekleri ile hazırlandığı, malzeme eksikliklerine rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları ifade edilen açıklamada “okuma yazma ,geri dönüşüm, İngilizce, sanat eğitimleri, dikiş nakış öğrenen kadınlar için gelin biz de onlara destek verelim” denildi.

Dernek Başkanı Rabia Özcömert de, “Gelin kadınlarımıza sahip çıkalım malzeme desteği verelim, ürünlerini satın alalım.Hem hediyelik alıp hem bir kadına destek olup hem çocukları sevindirmek isteyenleri atölyemize bekliyoruz” dedi.

Serginin, “Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi No: 28 Lefkoşa” adresinde olduğu ifade edildi.

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19/12/2020 15:06