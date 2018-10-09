Zeytin Dağı şimdi tertemiz

Serdarlı Belediyesi ve Tarım Dairesi'nin ortak çabası ile, 3 bin kök ve koçanlı zeytin ağacının bulunduğu alana ulaşım ve yangından korumayı amaçlayan çalışma kısa sürede tamamlandı. Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil çalışmaları yerinde inceledi.

Görneç muhtarı Nevzat Akçagil, çalışmanın tamamlanmasının ardından şu açıklamayı yaptı: Zeytin hasadının başlamış olması ve bizlerin atalarımızdan miras kalan yaklaşık 3.000 kök koçanlı asırlık zeytin ağacına ulaşımı sağlayan, ayrıca ormanın da koruma şeridi olan bu yolun temizlenmesi, sıyrılması kış öncesi iyi oldu. En azından bu bölge yaklaşan av için de av tutkunlarının öncelikli uğrak yerlerinden birisidir. Halk yararına yapılan her güzel faaliyetin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.