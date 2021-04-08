Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu

TC MSB, Zeytin Dalı harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

MSB, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Tatar Twitter’dan yayımladığı mesajında “Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı dilerim.” ifadesini kullandı.

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08/04/2021 08:36