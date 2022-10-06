Girne Belediyesi'nin düzenlediği Zeytin Festivali, yarın başlıyor. Zeytinlik Köy Meydanı’nda yer alacak festival 11 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Festivalin ilk etkinliği saat 16.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılacağı zeytin fidanı dikimi olacak. Festival açılış korteji ise 17.30'da Ramadan Cemil Meydanı'nda yer alacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 21’incisi düzenlenecek festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yer alacak.

Ayrıca yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışı yapılacak.

Festivalde, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödül Töreni de gerçekleşecek, Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

7 Ekim Cuma akşamı kortej yürüyüşüyle başlayacak festivale bu yıl Türkiye’den 13 belediyenin ekipleriyle ve Avrupa’dan bir Belediye Başkanı katılacak.

Festival ayrıca birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konserler ve yarışmalara ev sahipliği yapacak.

-Zeytinlik köy meydanında 60 stant kuruluyor

Zeytinlik köy meydanında kurulacak yaklaşık 60 stantta ise zeytin ve yan ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürü, el sanatları ve mutfağına has ürünlerin satışının yapılacağını ifade edildi.

Festival kapsamında bu yıl Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde, 11’incisi düzenlenen ve 45 ülkeden çizerin katıldığı, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ve Zeytin Mizah Şenliğinde dereceye girenlere de ödülleri verilecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde Zeytinlikli yazar Ali Nesim anısına düzenlenen Şairler ve Yazarlar Buluşması da festivalde yeniden yer alacak.

Festival boyunca Zeytinlik köyünde, birçok yerel sanatçı sahne alacak, köy meydanındaki etkinlikler SOS konseriyle 11 Ekim akşamı tamamlanacak, 12 Ekim’de Girne Amfi Tiyatro’da Kolpa grubunun konseri yer alacak.

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06/10/2022 18:45