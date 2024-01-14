Zeytin işletmelerinin denetimi ve kaydı için tüzük hazırlandı

"Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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14/01/2024

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Zeytin işletmelerinin denetimi ve kaydı için tüzük hazırlandı

Zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin resmi kontrollerinin yapılabilmesi, denetim altına alınabilmesi, ayrıca kayıt ve onayına ilişkin bilgilerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük”, Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası'nın 30'uncu maddesinin (2)'nci ve (4)'üncü fıkralarının verdiği yetkiye dayanarak hazırlandı.

"Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük", zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin resmi kontrollerinin yapılabilmesi, denetim altına alınabilmesi, ayrıca kayıt ve onayına ilişkin bilgileri düzenlemeyi amaçlıyor.

Tüzük, ev içi kullanıma yönelik birincil üretimi veya ev içi tüketim için zeytin ve zeytin ürünlerinin evde hazırlanması, işlenmesi veya depolanması hariç; zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin denetim altına alınması amacıyla, üretim yapan işletmelerin kayıt, onay ve denetimine ilişkin kuralları kapsıyor.

14/01/2024 13:44
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TAGS: ZEYTİN TÜZÜK,
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