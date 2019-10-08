Zeytin toplarken düşüp ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18.30 sıralarında, Çamlıbel’de Erdal CESURER (E-54), ikametgahının avlusunda bulunan zeytin ağacından merdiven ile zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavinden ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Temmuz-Ekim 2019 ayları içerisinde, Lefkoşa’da, R.Y.(K-40)’nin bakıcı olarak çalışmakta olduğu ikametgah içerisinden 4 adet çanta, 2 adet çanta emniyet kilidi seti ve 2 adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün , saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda L.N.O. (K-28) KKTC’den çıkış yapmak amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.

PARA VE KABMİYO YASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 06.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Y.G.(E-54) tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 27.900 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturması devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)

08/10/2019 12:28