Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren üreticiler KTSO’da bir araya geldi

Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren üreticiler, dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda (KTSO) bir araya gelerek sorunlarını ele aldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, toplantıda; denetim eksikliği ve kaçak yağ sorunu öne çıkan konular oldu.

Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin, denetim eksikliği ve kaçak yağ sorununun yanı sıra daha başka sıkıntıların da olduğunu dile getirdiği toplantıda, ilgili makamlarla çözüm yollarının aranması için çalışma başlatıldı.

Bu çalışmanın sonunda belirlenecek gündem ve heyetle birlikte, ilgili kamu kurulumları ve sektörün tedarikçisi olduğu restoran ile turizm sektör birlikleriyle bir araya gelmeleri planlandı.