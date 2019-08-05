Zeytin yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecek

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, Değirmenlik’te 7 Ağustos Çarşamba günü tarla günü ve gece eğitimi düzenleyecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik İlkokulu arkasındaki zeytinlik arazide, saat 17.00’de, zeytin hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemi ve uygulanan ilaçlarla ilgili eğitim verilecek.

Saat 20.00’de ise Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde aynı konuda gece eğitimi verilecek.