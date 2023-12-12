Arıza nedeniyle Zeytinlik Kavşağı trafik ışıkları devre dışı...

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, "Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. Yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşler trafik akışına kapatılmıştır. Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur."