Zeytinlik'te Müze ve Kütüphane için işbirliği

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, bugün (17 Ekim 2022 Pazartesi) Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi Başkanı Kenan Denizkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi Başkanı Kenan Denizkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Şirin Zaimağaoğlu, İnisiyatif’in çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zeytinlik Köyü’nü, çevresini, doğasını, tarihini ve anıt ağaçlarını korumak ve bu konuda bir kültür yaratılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kenan Denizkan, Taş Park içine Müze ve Kütüphane açmak için girişimde bulunduklarını ifade etti.

Zeytinlik’in somut olmayan kültürel mirası üzerine oluşturmak istedikleri müze ve kütüphane ile Zeytinlik’in tarihi, efsaneleri hakkındaki bilgi ve belgeleri bir çatı altına toplayıp sergilemeyi amaçladıklarını bildirdi. Kültür Dairesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerine dikkat çeken Denizkan, Müze ve Kütüphane’yi açabilmek için Kültür Dairesi’nin yönlendirmeleri ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da görüşmede yaptığı konuşmada, İnisiyatifin ülke kültür ve sanatını kayıt altına almak adına yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyerek, Kültür Dairesi’nin bu amaç uğrunda yapılacak yerinde ve isabetli tüm çalışmaları destekleyeceğinin altını çizdi.

Zaimağaoğlu, Müze ve Kütüphane’nin hayata geçirilmesi amacıyla Kültür Dairesi’nin imkanları çeçevesinde her türlü destek ve yönlendirmeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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17/10/2022 15:45