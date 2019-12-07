Zeytinyağının Faydaları Nelerdir? Nasıl Saklamalıyız?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda zeytinyağının faydalarını ve nasıl saklanması gerektiğini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Zeytinyağı oldukça faydalı bir besindir. Mutfağımızın baş tacı olan zeytinyağı yemeklerde ve salatalarda kullanıldığı gibi sağlığımız için de birçok katkı sağlamaktadır.

Zeytin ve zeytinyağı düzenli olarak tüketildiğinde sindirim ve bağışıklık sistemlerinin işlevlerini düzenler.

Zeytinyağı, saç ve cilt bakımında sıklıkla kullanılır.

Zeytinyağı; saç derisini besler, saç dökülmesinin ve kepeğin önüne geçer, saç derisindeki deformasyonları giderir ve yeni saç oluşumunu destekler.

Zeytinyağı, cildi yaşlanmanın etkilerinden korur, cilt hastalıklarının oluşumunu önler ve cildi güzelleştirir.

Zeytinyağının içeriğindeki fenolik bileşikler tümör oluşumunu engelliyor, güçlü bir antioksidan olan E vitamini hücre yenileyici özelliği sayesinde vücudu yaşlanmaya karşı koruyor.

Diyabet günümüzde en sık karşılaşılan hastalıklardan birisidir. Zeytinyağının içeriğinde bulunan kan şekerini dengeleyici kimyasallar, diyabeti önlemeye, etkisini azaltmaya yardımcıdır.

Zeytinyağı yüksek oranda mineral ve kalsiyum içeriği sayesinde kemiklerde kireçlenmeyi, kemik erimesini önler, kemikleri güçlendirir.

Zeytinyağı bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminin tam fonksiyonla çalışmasını sağlar.

Zeytinyağı mide asidini azaltarak mideyi gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı koruduğu gibi mide tarafından da en iyi tolere edilen yağdır. Safra kesesinin boşalmasını düzenleyerek safra taşı oluşumunu azaltmaktadır. Sindirimi kolaylaştırdığından değerli maddeleri n bağırsaktan emilimini de sağlar.

bağırsaktan emilimini de sağlar. Zeytinyağı, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri olan polifenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakteri üremesini engellemeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarları oluşturmaya yardımcı olan polifenoller içermektedir. Aynı zamanda arter duvarlarının esnekliğini artırarak sizi çeşitli kalp hastalıklarına karşı korur.

Zeytinyağı ışık, sıcak, hava, zaman faktörlerinden etkilenir. Alırken ve saklarken, kapalı ve ışıksız yerde korunmalıdır. Serin bir yerde durmalıdır. Buzdolabına konulmaz. Cam ve koyu renkli olan şişeler tercih edilmelidir. Hava almamalıdır.

07/12/2019 12:24