'Zigi' (Terazi) bölgesinde yeni deniz karakolu faaliyete geçti

“Zigi” (Terazi) bölgesindeki yeni deniz karakolunun 7 Eylül Perşembe günü faaliyete geçtiği haber verildi.

Bunun, bölgedeki güvenlik açısından liman ve deniz polisinin çalışmalarına katkıda bulunacağını yazan Haravgi gazetesi, deniz karakolunun her gün ve 24 saat esasına göre çalışacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada, yeni deniz karakolunun, liman ve deniz polisinin deniz ve kıyı bölgelerindeki artan devriye ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması için faaliyete konduğu ifade edildi.