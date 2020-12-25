Zihni Kütahya'da savunmada geçit vermiyor
Türkiye'de Kütahya'da oynayan Zihni, başarılı oyunuyla takdir topluyor
25/12/2020
HK
Kıbrıslı Türk Zihni Temelci’nin formasını giydiği Kütahya Belediyespor, Üçüncü Lig İkinci Grup’ta 15. hafta maçında Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Kütahya Dumlupınar Stadında oynanan maçta Zihni Temelci ilk 11’de sahaya çıkarken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Kütahya Belediyespor, maçı Erdem’in golüyle 1-0 kazanırken Zihni savunmadaki yerinde müdahaleleriyle rakip forvetlere gol izni vermedi. Maçı 1-0 kazanan Kütahya Belediyespor, zirve yarışının içerisinde yer alırken, 25 puanla ikinci sıraya yükseldi.