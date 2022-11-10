Zihni Temelci, Karagümrük'e karşı forma giydi

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10/11/2022

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Zihni Temelci, Karagümrük'e karşı forma giydi

Ülkemizde Yenicami takımında forma giydikten sonra futbol hayatını Türkiye 2. Ligi'nde Kırşehirspor'da sürdüren Zihni Temelci başarılı performansına devam ediyor.
Türkiye 2’nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehirspor'da ikinci sezonunu geçiren temsilcimiz, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü ön eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'a karşı 90 dakika forma giydi.
Esenler Erok Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırşehirspor karşısında 3-1 galip gelen Fatih Karagümrük tur atladı.
Orta alanda istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcumuz daha önce Göztepe U19 ve U21 takımlarında ve İngiltere'de Maidstone'da forma giymişti. 2021 yılının Ağustos ayında Kırşehirspor'a transfer olan Zihni Temelci ikinci sezonunda başarıyla mücadelesini sürdürüyor.

10/11/2022 22:44
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TAGS: Zihni Temelci, Karagümrük’e karşı forma giydi
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