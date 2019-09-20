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Zihni'de mutlu son

YAK alt yapısından yetişen ve yaklaşık iki aydır İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Crawley Town ile antenmanlara çıkan Kıbrıslı Türk oyuncu Zihni Temelci'nin yakın bir tarihte imza atması bekleniyor.

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20/09/2019

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Zihni'de mutlu son

YAK alt yapısından yetişen ve yaklaşık iki aydır İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Crawley Town ile antenmanlara çıkan Kıbrıslı Türk oyuncu Zihni Temelci'nin yakın bir tarihte yeni takımına imza atması bekleniyor. 

Ülkemizin köklü kulübü Yenicami'nin alt yapısından yetişen, daha sonra İzmir ekibi Göztepe'nin U21 takımında forma giyen ve ardından denenmek için İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Crawley Town yolunu tutan Zihni Temelci'nin teknik heyet tarafından beğenildiği ve imza atacağı bilgisi edinildi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün yeni takımına imza atması bekleniyor. 

20/09/2019 08:57

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TAGS: zihni temelci, yenicami, göztepe, kıbrıslı türk futbolcu, crawley town, imza, haber kıbrıs
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